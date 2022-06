Alpine svela il programma per formare donne pilota: obiettivo F1

QUOTE ROSA

L'Academy della scuderia francese mira a identificare, sin dalla tenera età, le giovani donne che partendo dai kart vogliono arrivare al top

Un programma per formare giovani donne pilota con l'obiettivo di portarle in Formula 1. Ad annunciarlo è il team Alpine, un progetto che rientra in uno più ampio che ha come finalità una maggiore inclusione delle donne nei vari rami dell'azienda: l'obiettivo p passare dal 12% attuale della forza lavoro femminile al 30% entro 5 anni. Dal punto di vista sportivo il piano si chiama Rac(H)er e verrà attuato soprattutto all'interno dell'accademia del team. La forza lavoro nella scuderia è composta solo per il 10% da donne, fa sapere il team stesso. © Getty Images

Vedi anche Formula 1 Una pilota saudita in pista con una F1 a Le Castellet Inoltre, in 72 anni di gare di Formula 1 solo 6 su 885 piloti sono state donne. Il programma dell'Academy mira a identificare, sin dalla tenera età, le giovani donne che partendo dai kart vogliono arrivare alla Formula 1. Il piano fissa una tabella di marcia completa per supportare i giovani talenti e definire corse, test, allenamenti fisici e training mentali. Per la realizzazione di questo programma saranno stanziate importanti risorse, con l'obiettivo di "dare alle donne pilota le stesse possibilità di successo dei più grandi campioni allenati dall'Academy e di passare cosi' dal kart alla F4, poi dai campionati regionali alla F3 e infine dalla F2 alla F1".

Il programma Rac(H)er mira a coinvolgere tutte le parti interessate dello sport e dell'industria automobilistica, a partire dalla F1 e dal Comitato Fia Women in Motorsport, oltre a creare collegamenti con i programmi esistenti per affrontare la sfida dell'inclusione come Girls on Track. "Il nostro ruolo, come team di Formula 1 e marchio del Gruppo Renault, è impegnarci a rendere il nostro ecosistema più inclusivo e fare della diversità la nostra forza. Siamo consapevoli della necessita' di una profonda trasformazione sia dello sport che dell'industria in modo che tutti i talenti possano prosperare in futuro", spiega Laurent Rossi, Ceo di Alpine. "Con il lancio di Rac(H)er, questo programma di trasformazione a lungo termine, speriamo di essere affiancati da tutti gli attori del settore, perché è solo unendoci che potremo fare dei veri progressi. E questo sarebbe il nostro vero successo", conclude Rossi.