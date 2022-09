AlphaTauri conferma Tsunoda per il 2023. Gasly vicino all'Alpine

FORMULA 1

Il giapponese ha rinnovato per un altro anno

© Getty Images Yuki Tsunoda correrà ancora l'AlphaTauri anche nella prossima stagione di Formula 1. Il giapponese ha rinnovato il contratto con la scuderia di Faenza, ma molto probabilmente non avrà più Pierre Gasly come compagno di squadra. Il francese è vicinissimo a prendere il posto di Alonso in Alpine e dovrebbe essere sostituito da Nick De Vries nella squadra satellite della Red Bull.

LE PAROLE DI TSUNODA

"Voglio ringraziare enormemente Red Bull, Honda e Scuderia AlphaTauri per aver continuato a darmi l'opportunità di guidare in F1. Essendomi trasferito in Italia l'anno scorso, per essere più vicino alla fabbrica, mi sento davvero parte della squadra e sono felice di poter continuare a correre con loro nel 2023. Ovviamente la nostra stagione 2022 non è ancora finita e stiamo ancora spingendo al massimo, quindi sono completamente concentrato sul finirlo in alto e poi non vediamo l'ora che arrivi il prossimo anno".