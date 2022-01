 Accordo tra Red Bull e Mercedes: Ben Hodgkinson Direttore Tecnico di Red Bull Powertrains

FORMULA 1

Finalmente sbloccato il pasaggio di uno degli ingegneri di punta della Mercedes verso i rivali della Red Bull.

di

Stefano Gatti

La "guerra" (sportiva, s'intende) tra Red Bull e Mercedes è più che mai attuale e lo sarà anche nel Mondiale che scatta tra otto settimane in Bahrein. Intanto però le due squadre che hanno dominato una stagione le cui scorie non sono ancora del tutto state spazzate via hanno faticosamente raggiunto un accordo per il passaggio tra le fila dei "Tori" di Ben Hodgkinson, uno degli ingegneri motoristi di punta della Casa di Stoccarda.

L'ingaggio di Hodgkinson da parte di Red Bull Racing era stato annunciato nove mesi fa ma, in un contesto di crescente tensione tra la squadra di Verstappen e le Frecce Nere, il passaggio era stato bloccato. L'accordo raggiunto tra le due parti venerdì 20 gennaio permetterà all'ingegnere inglese di prendere ufficialmente servizio a Milton Keynes a partire da martedì 24 maggio, quindi a Mondiale iniziato.

Terminato il periodo di "gardening" (come nel motorsport si definisce il periodo sabbatico imposto a progettisti ed ingegneri prima di lasciare una squadra per raggiungerne un'altra), Hodgkinon lascerà la Mercedes dopo vent'anni, gli ultimi quattro dei quali come responsabile del reparto motori del team, per assumere l'incarico di Direttore Tecnico di Red Bull Powertrains, il reparto motori creato ex-novo da Red Bull Racing per assorbire l'impatto del ritiro della Honda, prendendo in gestione le power unit, per continuare a svilupparle grazie anche al distaccamento di alcuni ingegneri della Casa giapponese. Hodkgkinson non è l'unico dipendente che - nel corso del 2021 - ha lasciato la Mercedes per raggiungere la Red Bull: cinque altre figure di rilievo (anche se non di primo piano) nei settori della progettazione e dell'elettronica hanno lasciato Brackley per trasferirsi a Milton Keynes. La guerra a tutto campo tra Red Bull e Mercedes insomma è già iniziata. Anzi, non è mai finita!