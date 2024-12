Abu Dhabi chiama Melbourne: è già domani

Via dal buonismo e dal clima da ultimo giorno di scuola, dalle feste di fine stagione e dall'emicrania da day after. Poche storie, il 2025 della Formula Uno è già iniziato e - in attesa della rivoluzione tecnica 2026 - la prossima stagione al via alle porte della prossima primavera dall'Australia (un gradito ritorno all'alba del Mondiale) scodella già uno scenario all'insegna della continuità dal punto di vista tecnico, con le Big Four McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes (in stretto ordine di classifica) nettamente avvantaggiate sul resto del gruppo, ma un panorama molto aperto e incerto dal punto di vista dei piloti. Schieramento a due punte per McLaren e Ferrari che si sono giocate fino all'ultimo (o quasi, Norris a Abu Dhabi ha "comodamente" gestito per 58 giri su 58) il Mondiale Costruttori, a punta unica invece Red Bull e - almeno inizialmente - Mercedes. La situazione è da... "situation room" già a ruote ferme per Woking e Maranello: la rivalità tra Lando Norris e Oliver Piastri è sul piatto da tempo e complicatissima da gestire in modo stabile, quella tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton è invece tutta da esplorare ma ha le carte in regola per essere appassionante e intrigante.