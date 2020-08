A Spa-Francorchamps Leclerc perde la pazienza con i suoi durante il pit stop. Poi le scuse

FORMULA UNO

Una domenica così complicata Charles Leclerc non la viveva da un pezzo, alle prese con una SF1000 lenta in pista ma anche... ai box! I due pit stop del monegasco sono stati più lunghi del solito, anche per la necessità di aggiungere pressione idraulica alla power unit delle Ferrari numero 16. E Charles, spazientito, se l'è presa con i suoi. Uno sfogo tutto sommato veniale, visto il contesto, ma la radio era rimasta accesa...

Un Gran Premio del Belgio da dimenticare per la Ferrari e per Charles Leclerc in particolare. Dodici mesi fa su questo stesso asfalto il monegasco era scattato dalla pole position ed aveva poi vinto il primo GP della carriera. Quest'anno, settima fila al via e tredicesima piazza sotto alla bandiera a scacchi, al termine di una gara di retrovia (sorpassi del primo giro a parte). Senso di impotenza e frustrazione hanno poi creato le premesse per una gaffe della quale Charles è stato protagonista durante una delle due soste ai box. Più lente del solito, tanto che Leclerc, rientrando in pista, si è lasciato sfuggire un'imprecazione in francese, presumibilmente nei confronti del suo team, salvo essere immediatamente avvertito di spegnere la radio.... Una disavventura tutto sommato scusabile, tenuto conto del complicato svolgimento del Gran Premio per il ferrarista, cosiccome per l'intera Scuderia. A fine gara poi, via social, il ferrarista si è affrettato a chiedere scusa:

"Sono dispiaciuto per il 'team radio'. Avrei dovuto spegnere la radio dopo la sosta ai box. Non l'ho fatto apposta."