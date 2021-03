La Germania spinge sui camion elettrificati

BISONTI GREEN

Scania fornirà altri sette veicoli pronti ad operare lungo un nuovo tragitto di autostrada elettrificata, la A5 in Germania.

Al segmento di autostrada A5 ad Hessen, verranno aggiunti sette chilometri portando il totale a dodici in direzione Darmstadt e cinque chilometri verso Francoforte. Si prevede che i lavori vengano completati alla fine del 2022. Come si legge sull'Ansa con 135.000 veicoli in circolazione al giorno, di cui 14.000 mezzi pesanti, l'autostrada A5 a sud di Francoforte è uno dei tratti stradali più trafficati e più inquinati della Germania.

La A5 è una delle tre autostrade-test elettrificate in Germania. Alla fine del 2019 è stato aperto un ulteriore segmento di strada elettrificata, vicino a Lubecca in Schleswig-Holstein (A1), nel quale attualmente viene testato un veicolo Scania. Un terzo tratto di prova verrà inaugurato in Baden-Württemberg (B462) nel 2021. In totale ci saranno 22 veicoli operativi in queste tre aree-test.



Come per i primi cinque veicoli, anche i sette aggiuntivi saranno gestiti da clienti diversi. Durante i test, Scania gestisce sia la manutenzione che la raccolta dati dei veicoli in prova.

Il sistema di elettrificazione in uso su queste strade è stato sviluppato da Siemens e permette, a veicoli dotati di pantografo, di viaggiare ad una velocità massima di 90km/h in modalità completamente elettrica.

Al di fuori della corsia con catenaria aerea, ad esempio se il mezzo deve effettuare un sorpasso o abbandonare l'autostrada per raggiungere la sua destinazione, il veicolo funziona grazie al motore a combustione interna, idealmente alimentato a biodiesel per una maggiore riduzione di CO2.