Extreme E, il team di Rosberg trionfa nel primo weekend di gara

EXTREME E

Alla coppia Kristoffersson-Taylor la prima storica vittoria tra le dune di AlUla, secondo posto per il team Andretti, terzo per l'X44 di Lewis Hamilton

È del team Rosberg X Racing la prima storica vittoria in un weekend di gara di Extreme E, il campionato dei SUV 100% elettrici. La squadra dell'ex campione del mondo di Formula 1 ha trionfato nell'evento conclusivo grazie alla performance del duo Kristoffersson-Taylor, che ha battuto in finale la coppia Hansen-Munnings (Andretti United XE) e la coppia Loeb-Gutierrez (del team X44 di Lewis Hamilton), rispettivamente seconda e terza sul traguardo di AlUla, in Arabia Saudita. Extreme E, ad AlUla trionfa Rosberg twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter





twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter

twitter Ultime gallery Vedi tutte

Una gara dominata per la squadra dell'ex pilota Mercedes, che ha preso subito il comando nello stint iniziale, affidato allo svedese Johan Kristoffersson, per poi gestire al meglio il secondo, quando al volante è salita l'australiana Molly Taylor. La squadra di Lewis si è dovuta accontentare del terzo gradino del podio, ma si assicura il secondo posto in classifica grazie ai 12 punti conquistati per il miglior tempo di qualifica di sabato.

I team dei due storici rivali in F1 si erano qualificati insieme per la finale, battendo nella prima semifinale della mattinata il team Acciona di Carlos Sainz e Laia Sanz (quarto nella classifica finale). Il team Andretti era invece giunto all'evento conclusivo battendo nella Crazy Race (ossia la seconda semifinale) il team Hispano Suiza e il team JBXE di Jenson Button, rispettivamente quinto e sesto a fine weekend.

Prima della finalissima è andato invece in scena lo shootout per decretare le posizioni dalla settima alla nona e non sono mancate le emozioni: uno spettacolare e spaventoso incidente ha infatti coinvolto le vetture di Kyle LeDuc (Segi Tv Chip Ganassi Racing) e Claudia Hurtgen (Abt Cupra XE), entrambi fortunatamente illesi. I due team hanno chiuso rispettivamente all'ottavo e settimo posto, mentre a fondo classifica si è piazzato il team Veloce Racing della coppia Chadwik-Sarrazin.

LA CLASSIFICA

1 - Taylor-Kristoffersson (Rosberg X Racing) 35 punti

2 - Gutierrez-Loeb (X44) 30 punti

3 - Munnings-Hansen (Andretti United XE) 28 punti

4 - Sanz-Sainz (Acciona) 26 punti

5 - Giampaoli Zonca-Bennett (Hispano Suiza Xite Energy) 20 punti

6 - Ahlin-Kottulinsky - Button (JBXE) 17 punti

7 - Hurtgen-Ekstrom (Abt Cupra XE) 13 punti

8 - Price-LeDuc (Segi Tv Chip Ganassi Racing) 12 punti

9 - Chadwik-Sarrazin (Veloce Racing) 8 punti