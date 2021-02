Cortina contro lo spreco con Food for Good

MONDIALI SCI

Dai mondiali di sci un'iniziativa nobile e concreta per evitare di buttare il cibo

Fondazione Cortina 2021, durante i Mondiali di sci alpino, ha deciso di contrastare lo spreco alimentare aderendo a Food for Good, il progetto delle onlus Banco Alimentare ed Equovento e dell'associazione della meeting industry italiana Federcongressi&eventi che recupera il cibo non consumato durante gli eventi (sportivi, aziendali, associativi, musicali…) per essere donato a enti caritatevoli quali case-famiglia, mense per i poveri e centri per i rifugiati. Uno degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) su cui Fondazione Cortina 2021 ha deciso di contribuire, per garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo, puntando a dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030.

ufficio-stampa

Nei primi giorni dei Mondiali, i recuperi sono stati effettuati dai volontari di Banco Alimentare del Veneto; sono state recuperate 114 porzioni di primi, 246 porzioni di secondi, 96 porzioni di contorni, 130 porzioni di dessert, 12 kg di insalata e 10 kg di pane. il tutto e' stato mandato alla mensa dei poveri di Belluno, gestita dai frati del Convento di Mussoi, nel rispetto delle normative grazie alla Legge n.155/2003 conosciuta come Legge Gadda.

Il recupero e' stato possibile anche grazie alla generosita' di Contital - che fa parte del Gruppo Laminazione Sottile - specializzato nella produzione e nella trasformazione dell'alluminio, che ha donato al progetto 1.000 vaschette in alluminio con coperchio per facilitare il ricovero del cibo e il conseguente deposito nelle termobox per il trasporto con mezzo refrigerato.

"Il fatto che gli organizzatori di un grande evento sportivo di rilevanza mondiale con mezzo miliardo di contatti televisivi abbiano deciso di sostenere Food for Good ci riempie d'orgoglio", commenta la presidente di Federcongressi&eventi Alessandra Albarelli. "Mi auguro che Cortina 2021 sia il primo di tanti eventi sportivi nei quali la sostenibilita' passi anche per il recupero del cibo". Valerio Giacobbi, AD di Fondazione Cortina 2021: "La sostenibilita' di Cortina 2021 non e' fatta di solo di ideali, ma di piccole e grandi azioni responsabili e concrete da applicare nella quotidianita'. Nell'ottica della Circular Economy, la partnership con Food for Good e' stata un passo spontaneo. Ci auguriamo che altri possano seguire questa buona pratica per il recupero e la condivisione del cibo".