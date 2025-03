Volvo: svelata la nuova ES90 completamente elettrica

La ES90 coniuga la ricercata eleganza di una berlina, la versatilità di una fastback, e gli interni spaziosi e un'altezza da terra maggiorata tipici dei SUV. È una vettura poliedrica che non scende a compromessi in termini di comodità o spazio. Un'auto che si presta alle grandi avventure ma anche alle esigenze di una famiglia, che riesce a bilanciare perfettamente un utilizzo lavorativo con quello privato, permettendovi di vivere i momenti più belli della vita. La ES90 è stata progettata per evolversi nel tempo ed è dotata di computer centrali di nuova generazione con una tecnologia di otto volte superiore a quella della generazione precedente. È la prima auto Volvo con tecnologia a 800V, per un'autonomia di percorrenza più estesa e una ricarica più rapida rispetto a qualsiasi altra Volvo a trazione elettrica precedente. E naturalmente è stata realizzata sulla base delle tecnologie di sicurezza d’avanguardia racchiuse all'interno di un involucro destinato a diventare un nuovo classico del design scandinavo firmato Volvo Cars. La ES90, già ordinabile in alcuni mercati selezionati, è l'ultima novità che si aggiunge al portafoglio di modelli Volvo di fascia alta. Si tratta del sesto modello completamente elettrico della gamma, che affianca l'EX90, l'EM90, l'EX40, l'EC40 e l'EX30 e segna un ulteriore passo verso l'obiettivo di completa elettrificazione.