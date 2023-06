Volvo EX30, presentato a Milano in anteprima mondiale il suv più piccolo di sempre

SUV COMPATTO

EX30 è la nuova arrivata della Casa svedese, rigorosamente a zero emissioni

Volvo ha scelto Milano per la presentazione del suo SUV più piccolo di sempre. EX30 è la nuova arrivata della Casa Svedese, rigorosamente a zero emissioni, che va a inserirsi in una fetta di mercato, quello delle SUV di segmento “B”, particolarmente apprezzato dal nostro Paese.

“EX30 è una pietra miliare nel processo di strategica del Gruppo - ha dichiarato Michele Crisci Presidente di Volvo Car Italia, durante la conferenza stampa al Volvo Studio di Milano - e ci aspettiamo che diventi uno fra i nostri modelli più venduti nei prossimi anni”.

Progettata e costruita sulla piattaforma SEA di Geely, dedicata esclusivamente alle vetture 100% elettriche, Volvo EX30 è una vettura lunga quattro metri e 23 centimetri, dal design sobrio ed essenziale (in tipico stile Volvo), con tanto spazio a bordo. “Tutto è rivolto alla sostenibilità - ha aggiunto il Presidente Crisci - perché gli interni sono assemblati utilizzando esclusivamente materiali riciclabili, dalle plastiche ai tessuti. Vogliamo trasmettere una sensazione di pulizia ed essenzialità ai nostri occupanti”.

© ufficio-stampa

Tre le varianti disponibili per Volvo EX30: motore singolo posteriore da 272 CV e batteria da 51 kWh o da 69 kWh e, la più potente con doppio motore a trazione integrale da 428 CV. Le autonomie dichiarate per le tre versioni sono rispettivamente di 344, 480 e 460 km. Fondamentale, come sempre, per Volvo la sicurezza: fra le novità, EX30 si propone di tutelare guidatore e passeggeri nei complessi contesti urbani. “Ad esempio - ha proseguito Crisci - è dotata di una speciale funzione di sicurezza per le biciclette che aiuta a prevenire i cosiddetti incidenti di “dooring”, segnalandovi la presenza di ciclisti, motorini o runner mentre vi accingete ad aprire la portiera”.

Il reveal della nuova Volvo EX30 rinnova il sodalizio tra il Volvo Studio di Milano e “Portanuova”, il primo quartiere al mondo con doppia certificazione di sostenibilità che si conferma partner ideale capace di attrarre iniziative di innovazione sostenibile di livello internazionale. “La nostra EX30 è stata concepita - ha concluso Michele Crisci - per garantire l’impronta di carbonio più bassa di qualsiasi altra Volvo realizzata finora e la valenza del contesto, non fa altro che enfatizzare la sinergia tra Volvo e questo luogo particolare di Milano”.