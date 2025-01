Volvo Cars chiude il 2024 segnando un nuovo record di vendite globali

Le vendite di modelli elettrificati hanno rappresentato il 46% di tutti i modelli Volvo venduti nel mondo nel corso del 2024, mentre quelle di auto a trazione completamente elettrica hanno costituito il 23% delle vendite complessive di Volvo nel 2024, contro il 16% del 2023. Le vendite in Europa si sono attestate a 369.685 vetture nel 2024, in aumento del 25% rispetto al 2023. La gamma di modelli elettrificati di Volvo Cars, ovvero modelli completamente elettrici e ibridi plug-in, ha rappresentato il 65% di tutte le auto vendute in questa area geografica lo scorso anno.