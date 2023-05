Volkswagen Touareg, ecco il restyling

LA PRESENTAZIONE

Spiccano i fari Led HD e il nuovo design frontale

Svelata la nuova Volkswagen Touareg





















© ufficio-stampa 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM È arrivato il restyling della terza generazione della Volkswagen Touareg. La casa tedesca ha rinnovato il maxi suv di punta nel design e nella tecnologia di illuminazione fino alla riorganizzazione degli allestimenti, passando per Adas e assetto. Novità estetiche e nel nuovo Touareg salta subito all'occhio il frontale dove sono stati ridisegnati il paraurti e il gruppo costituito da calandra e fari. Qui spiccano i nuovi fari a Led HD Matrix IQ.Light con tre moduli Led e tre Led a forma di L per le luci diurne. Anche la fascia orizzontale centrale della calandra si illumina, seguendo le attuali tendenze del brand.

Nell'ampio abitacolo, l'Innovision Cockpit presenta mappe per la navigazione in alta risoluzione, dei comandi vocali evoluti, e la connessione con Apple CarPlay ed Android Auto anche in modalità wireless. Inoltre, le porte USB-C, con una capacità di ricarica di 45 watt, consentono la ricarica rapida dei vari device. In opzione è disponibile il sistema audio Dynaudio da 730 watt, ed un head-up display dalle dimensioni di 217 x 88 mm. Al fine di incrementare ulteriormente il comfort a bordo, i rivestimenti laterali della consolle centrale offrono superfici di contatto per le ginocchia più morbide.

Confermati i motori benzina, diesel e ibrido plug-in, tutti basati su un V6. La nuova Volkswagen Touareg è già ordinabile in Germania, con prezzo di partenza fissato a 69.200 euro. 93.870 per il top di gamma, la Touareg R eHybrid.