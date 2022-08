Un Duetto a Milano: Garage Italia fa rivevere il mito

LA PROVA

Ecco l'ultima novità dell'Hub creativo

Il mito del Duetto rivive grazie a Garage Italia Customs. La tradizione, punto cardine dell'Hub creativo, rivista in chiave moderna con un restomod ibrido. Così ci siamo messi al volante dell'ultima creazione, dopo la Panda 4x4 elettrica e la 500 Spiaggina, lo Spider Duetto 4°serie. Per le vie di Milano con un auto che ha fatto la storia dell'Alfa Romeo, un tuffo negli anni 90 con i nuovi grattacieli della città: il giusto mix per un'esperienza fantastica.

Un Duetto a Milano: Garage Italia fa rivivere il mito

































































1 di 34 © Antonio Mocchetti-Garage Italia SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia

© Antonio Mocchetti-Garage Italia 1 di 34 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Il Made in Italy punto cardine di Garage Italia, il passato che incontra il presente e la sostenibilità. Motore 2000cc ad iniezione integrato da un esclusivo sistema K.E.R.S. powered by Newtron con due cicli complementari di funzionamento: in fase di frenata, il motogeneratore funge da alternatore trasformando l’energia cinetica in energia elettrica che viene immagazzinata nelle batterie al litio; durante l’accelerazione, queste ultime rilasciano la carica elettrica accumulata che fornisce un boost di potenza al propulsore termico. Questo rende la guidabilità ottima, il motore c'è e si sente, ma con un occhio all'ambiente.

Nessun dettaglio è stato lasciato al caso, un restaturo curato in maniera maniacale con pelle Frau luxury. Colori che si sposano perfettamente, l'azzurro celeste della carrozzeria con l'arancio degli interni e dei sedili. Ottimi anche per abbinare la nostra camicia Pantamolle Pergamen Majari marrone.

