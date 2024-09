Tutto pronto per la seconda edizione del Concorso d'Eleganza di Varignana 1705

L'EVENTO

Torna nella Motor Valley, dal 27 al 29 settembre 2024, l'evento riservato alle auto storiche prodotte fino al 1973

© Ufficio Stampa Dopo un debutto eccellente nel 2023, il Concorso d’Eleganza Varignana 1705 fa il bis e torna nel weekend. Sabato 28 settembre la giornata clou aperta al pubblico.

Uniti dall’amore per la bellezza, la ricerca dell’eleganza assoluta e la passione per le auto, collezionisti e ospiti da tutto il mondo si ritroveranno dal 27 al 29 Settembre nel cuore della Motor Valley per il secondo capitolo di questo straordinario viaggio motoristico.

Palazzo di Varignana si conferma il palcoscenico perfetto per questo evento internazionale, in cui 30 tra le più spettacolari vetture costruite entro il 1973, icone di stile ed eleganza, celebreranno non solo la storia delle auto, ma anche l’unicità della Motor Valley e l’ autentica espressione dell’ “Heritage of Italian Lifestyle”.

Tante le vetture in gara portate dai collezionisti. Si va dall'Alfa Romeo Tipo 6C 1750 Gran Turismo del 1930 a una Lamborghini Miura Prototipo del 1966, passando per un'Isotta Fraschini 8C Monterosa Touring del 1947, una Benz “Jadewagen” 8/20 PS del 1914, una Fiat 1100 Ghia del 1950 e una Maserati 3500 Vignale Spyder. Ma anche una De Tomaso Pantera Gruppo 4 da competizione del 1972, una Porsche Speedster del 1955, una Bugatti Type 35 del 1925 e una Bentley 3-Litre dello stesso anno, oltre a due Ferrari, una 330 GTC del 1966 e una 275 GTB4 del 1967. Tutte auto ricche di storia che si sfideranno in sei classi: "Prima del temporale", "Eccellenze da Zuffenhausen", "Leggende della Motor Valley" e "British postcards". Categoria speciale "Fuori Concorso" dove sfilerà l’unico esemplare "in vita" della Auto Avio Costruzioni 815.

IL PROGRAMMA

SABATO 28 SETTEMBRE - Giornata aperta al pubblico, con acquisto biglietto, fino alla premiazione del pomeriggio

Esposizione e ispezione

Lunch

Sfilata

Premiazione

Aperitivo

Cena di gala