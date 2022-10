Torna Drive UP: in onda ogni sabato su Italia 1 alle 13:40

Ci siamo, riparte Drive UP! Sei puntate per scoprire tutte le novità a quattro ruote, appuntamento sabato alle 13:40 su Italia 1. Alla guida del programma ancora Ringo, mentre Vicky Piria sarà sempre al volante delle supercar in pista: si parte con la Ferrari 296 GTS in una location molto particolare. Le auto saranno testate e raccontate anche da Ilaria Brugnotti e Yanek Sterzel.