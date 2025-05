Targa Florio: la leggenda corre tra le curve delle Madonie

Oggi è una tappa fissa del Campionato Italiano Rally e non è solo è la corsa su strada più antica del mondo. È passione, è memoria, custodita nel Museo della Targa Florio, a Collesano. Ancora oggi al vincitore viene consegnata una targa in bronzo, la Targa Florio. Fu ideata e organizzata da un nobile palermitano, appassionato e visionario: Vincenzo Florio. “Continuate la mia opera, perché l’ho creata per sfidare il tempo.” Così disse. E così è stato. Il tempo non ha vinto. La Targa ha sempre mantenuto la stessa numerazione, è appena andata in archivio l’edizione numero 109, ha vinto….Andrea Crugnola scrivendo un altro pezzo della storia.