Renault Filante Record 2025, la demo-car laboratorio dell'efficienza elettrica

Renault Filante Record 2025 è una prodezza di ingegneria e design. Questo veicolo spinge oltre i limiti dell’aerodinamica e dell’efficienza energetica andando a caccia di nuovi record. L’audace design trae ispirazione dai codici dell’aeronautica e della storia della Marca. L’idea di design perseguita da questa demo-car l’ha portata ad immaginare una scultura monolitica dalla forma fluida, essenziale e quasi organica. "Questo veicolo è stato progettato come una vera e propria scultura in movimento. Le linee, che si ispirano alle scocche degli aerei da caccia e ai record di velocità del secolo scorso, evocano la ricerca delle prestazioni e di un’eleganza intramontabile. Ogni superficie è stata trattata con cura per catturare la luce ed enfatizzare un profilo che sembra fondersi con l’aria. I finestrini blu e l’armonia dei colori rafforzano questa visione aerea, mentre tutto il design è stato pensato per esprimere leggerezza e fluidità" ha dichiarato Sandeep Bhambra, Direttore Design Avanzato di Renault e Ampere.