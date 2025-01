Porsche, ecco la 911 Carrera S più dinamica mai esistita

Interni eleganti - Gli elevatissimi standard di qualità ed esclusività della Carrera S sono altrettanto evidenti all'interno dell'auto, dotata di serie di un pacchetto di rivestimenti in pelle nera. Sono rivestiti in pelle con finitura liscia, infatti, i sedili, i poggiatesta, il cruscotto, i pannelli delle portiere e il sistema opzionale di sedili posteriori della Coupé. Come per gli altri modelli Carrera, i sedili posteriori ripiegabili sono disponibili senza sovrapprezzo in alternativa alla configurazione standard a due posti. La Cabriolet è provvista di un sistema di sedili posteriori. È inoltre prevista un'opzione caratterizzata da un uso ancora più esteso della pelle per i rivestimenti, includendo lo sportello del vano portaoggetti, i pannelli laterali e la base dei sedili. A richiesta, Porsche propone cuciture a contrasto in tinta Crayon. La Carrera S beneficia dell'equipaggiamento di serie arricchito che caratterizza l'intera serie di modelli. Questo include elementi come i proiettori a LED con tecnologia Matrix e un caricatore wireless per smartphone. Tra gli optional figurano un sistema di sollevamento dell'asse anteriore, gli innovativi fari a LED con tecnologia Matrix HD e il pacchetto Sport Chrono comprensivo dell'applicazione Porsche Track Precision, ideale per le giornate in pista.