Passione Ferrari a Monza: countdown per le 499P

Tutto pronto in Autodromo per il quinto appuntamento del Wec

Trionfo Ferrari alla 24 Ore di Le Mans









































© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo il trionfo nella 24 Ore di Le Mans, le Ferrari 499P fanno tappa a Monza per la 6 Ore, quinto appuntamento del Mondiale Wec. Passione rossa in Autodromo dove sono attesi tantissimi tifosi per spingere le Hypercar numero 51 di Pier Guidi, Giovinazzi e Calado e la 50 di Fuoco, Nielsen e Molina. Concentrazione massima in casa Ferrari-AF Corse per continuare a fare bene su un altro circuito veloce. A Monza le 499P sono state protagoniste di due giornate di test lo scorso mese di febbraio e di un primo contatto con la pista a ottobre 2022.

Grazie ai punti conquistati a Le Mans la squadra Ferrari si presenta all’evento tricolore seconda nella classifica Costruttori, con un distacco di 18 punti rispetto a Toyota; nella graduatoria Piloti Pier Guidi-Calado-Giovinazzi sono secondi, Fuoco-Molina-Nielsen quarti, rispettivamente a 25 e 40 lunghezze dai leader, quando nel calendario del Mondiale endurance oltre a Monza mancano la 6 Ore del Fuji e la 8 Ore del Bahrain.

Venerdì 7 luglio le Hypercar saranno protagoniste di due sessioni di prove libere dalle 11.30 alle 13 e dalle 16.40 alle 18.10; sabato dopo le prove libere 3 dalle 10.45 alle 11.45 le qualifiche, dalle 15.30 alle 15.45, determineranno la griglia di partenza della 6 Ore, al via alle 12.30 di domenica 9 luglio.