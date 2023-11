Orgoglio Giovinazzi: "In F1 ho dimostrato il mio valore, felicissimo in hypercar"

Tra passato, presente e futuro. Antonio Giovinazzi non ha rimpianti e sta vivendo un momento d'oro al volante della Ferrari 499P nel Mondiale Wec: "In Formula 1 ho corso tre anni, ho dato tutto quello che potevo e ho dimostrato chi ero. I risultati non sono stati come vincere a Le Mans, però alla fine va benissimo così. Vincere con Ferrari era un mio sogno da bambino e l'ho fatto alla 24 Ore. Ritorno nel circus? Mai dire mai, ora mi concentro sul presente e sono felicissimo al volante dell'hypercar. Poi si vedrà, sono ancora il terzo pilota Ferrari in F1".