Nissan Qashqai e-POWER 90° Anniversario, edizione speciale e limitata

la novità

Vettura disponibile in soli 900 esemplari per l'Italia

La Nissan Qashqai e-POWER 90° Anniversario











1 di 7 © ufficio-stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa 1 di 7 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nissan Qashqai e-POWER si arricchisce di una nuova ed esclusiva versione speciale in edizione limitata, denominata 90° anniversario. Disponibile in soli 900 esemplari per il mercato italiano, la nuova versione è caratterizzata da elementi di stile di colore nero che conferiscono alla vettura un aspetto premium e distintivo.

Qashqai e-POWER 90° anniversario è realizzato su base N-Connecta con l’aggiunta di:

- battitacco con scritta Qashqai illuminata;

- tetto panoramico con barre longitudinali;

- cerchi neri da 18 pollici a cinque razze.

È inoltre disponibile un pacchetto opzionale acquistabile a parte che comprende:

- Head Up Display da 10,8” che proietta informazioni sull’itinerario, sul traffico o di assistenza alla guida sul parabrezza nel campo visivo del guidatore;

- ProPILOT Assist con Navi-link, che regola accelerazione, frenata, stop e ripartenza nella singola corsia, legge i segnali stradali e adatta automaticamente la velocità della vettura. Inoltre, acquisisce i dati dal navigatore e regola la velocità nelle curve o sulle rampe autostradali;

- caricatore wireless per smartphone.

Le combinazioni di colori per gli esterni sono tre, tutte con tetto a contrasto: Pearl White con tetto nero; Ceramic Grey con tetto nero e Black Metallic con tetto grigio.

Creato in collaborazione con il Nissan Design Europe, il centro di progettazione della Casa giapponese situato nel cuore di Londra, la nuova versione speciale di Qashqai è equipaggiata con il propulsore e-POWER molto apprezzato dai clienti. Sono infatti oltre 9.000 i clienti italiani e oltre 65.000 quelli europei che hanno scelto questa innovativa tecnologia, unica nel panorama automobilistico.

e-POWER: una tecnologia innovativa e unica nel mercato

e-POWER è un brevetto Nissan, un unicum nel panorama automobilistico, e rappresenta un approccio rivoluzionario all’elettrificazione della mobilità. È costituito da un motore elettrico da 190 CV che muove le ruote della vettura e un motore termico deputato esclusivamente alla produzione di energia. Praticamente un elettrico con la colonnina di ricarica a bordo. Il sistema non prevede ricarica alla spina e per fare il pieno di energia basta riempire il serbatoio di benzina e viaggiare in elettrico per oltre 1.000 km con un pieno.

Fiore all’occhiello di e-POWER è il motore termico da 1,5 litri e 158 CV, appositamente sviluppato per questa applicazione e dotato dell’esclusiva tecnologia del rapporto di compressione variabile, brevettata da Nissan. Il sistema sceglie automaticamente il miglior rapporto di compressione per favorire efficienza o prestazioni in funzione delle varie situazioni di guida.

Il piacere di guida è quello tipico di un EV e il motore termico, che si accende solo quando è necessario, garantisce bassi consumi, basse emissioni e silenziosità. La soluzione ideale soprattutto nei contesti urbani, dove frequenti ripartenze e frenate facilitano la rigenerazione dell’energia e il motore termico è spesso spento, con un numero di accensioni circa il 65% in meno rispetto a un ibrido tradizionale. e-POWER si pone come elemento di transizione verso la mobilità 100% elettrica.

Le prime unità di Nissan Qashqai e-POWER 90° anniversario saranno disponibili presso le concessionarie italiane a partire dal mese settembre. Il listino di dettaglio sarà comunicato a breve.