Maserati GranTurismo 110 ANNIVERSARIO: una serie speciale dell’icona del Brand per festeggiare 110 anni di lusso italiano

Proprio GranTurismo Folgore diventa la protagonista della serie speciale “110 ANNIVERSARIO” – a tiratura limitata in un numero di esemplari che corrisponde agli anni compiuti dalla Casa del Tridente, simbolo di un ponte ideale tra passato, presente e futuro del Marchio. Quindi, Heritage e innovazione si fondono dando vita a contenuti esclusivi grazie al Programma di Personalizzazione Fuoriserie. Questa serie limitata è disponibile in due configurazioni da 55 esemplari ognuna: la prima in color Rame Folgore e la seconda nell’esclusivo colore Blu Inchiostro, entrambe con finiture dedicate, speciali cerchi con dettagli “black and copper” e rispettivamente interni in Econyl denim o black e cuciture in color rame o blu.