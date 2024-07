Land Rover svela la special Anniversary Edition che celebra i 35 anni di Discovery 

© Ufficio Stampa

Quest'anno Discovery celebra 35 anni di genio e versatilità con una nuova versione in edizione speciale del suo lussuoso SUV full-size a sette posti. La Discovery è l’eccezionale SUV per famiglia che ha stabilito lo standard in termini di versatilità e gamma di capacità sin dall'anteprima mondiale al Salone di Francoforte nel 1989. Una nuova edizione limitata 35th Anniversary Edition celebra questo traguardo, mentre diviene disponibile per la prima volta il nuovo diesel D350 MHEV. Dal suo lancio, nel 1989, la Discovery è la pietra di paragone dei SUV familiari a sette posti, in grado di combinare innovazione, spazio e praticità. La linea del tetto a gradino, pensata per le famiglie, è diventata un segno distintivo della Discovery, e del suo inconfondibile profilo. Sicurezza e capacità sono sempre state il cuore della Discovery. L'esclusiva 35th Anniversary Edition celebra gli eccezionali 35 anni di avventura e ingegnosità della Discovery. Il veicolo è identificato dallo speciale logo "XXXV" su badge e pedane* che evidenzia l'incredibile percorso della Discovery dal suo lancio nel 1989. La 35th Anniversary Edition si ispira alla Metropolitan Edition e presenta dettagli Bright Atlas per la griglia e il lettering Discovery. Il tutto è completato da inserti nei paraurti inferiori Hakuba Silver, cerchi in lega da 22 pollici Diamond Turned con dettagli Gloss Grey, pinze dei freni Land Rover nere, vetri oscurati e tetto panoramico scorrevole. Le dotazioni interne includono un Head-up Display e volante riscaldato, ricarica wireless del cellulare, un vano frigorifero anteriore e un climatizzatore quadrizona. L'abitacolo è arricchito da dettagli in Titanium Mesh, nonché da rivestimenti in Light Oyster ed Ebony, ed offre una maggiore scelta di colori della pelle Windsor.