La Renault Scénic si trasforma e diventa elettrica

620 KM D'AUTONOMIA

Svelata l'ultima generazione: autonomia massima di 620 km

© renault La Renault Scénic cambia pelle: a 27 anni dal debutto il modello si trasforma e passa all'elettrico: da monovolume a crossover per stare al passo sul mercato. Ufficialmente svelata al salone di Monaco, si chiama E-Tech Electric e arriverà nelle strade nei primi mesi del 2024. Due motorizzazioni (170 e 220 Cv), batterie da 60 e 87 kWh allestimento Esprit Alpine. Continua la Renaulution.

Sfruttando i vantaggi della piattaforma elettrica CMF-EV sviluppata dall’Alleanza, su cui si basa, Scénic vanta un design audace, un ingombro ridotto per la categoria e un’abitabilità record per i passeggeri. A ciò si aggiunge una batteria compatta, con capacità fino a 87 kWh, che lascia ancor più spazio alle proporzioni ideali del veicolo. La potenza fino a 160 kW (pari a 220 cv) consente di godere appieno della guida dinamica ed agile, adatta a qualsiasi percorso. A bordo, il comfort è una garanzia per tutti i passeggeri, grazie all’abitabilità interna di riferimento, al pavimento posteriore piatto e al passo di 2,78 metri. C’è spazio in abbondanza per i passeggeri, grazie ad un raggio alle ginocchia di 278 mm per i sedili posteriori, ma anche per i bagagli, con un volume del bagagliaio di 545 litri. L’innovativo tetto panoramico in vetro oscurabile Solarbay, e il bracciolo posteriore “ingenius”, completano le dotazioni che garantiscono il comfort interno.

Il sistema multimediale OpenR Link, arricchito da oltre 50 App, consente agli utenti di programmare i lunghi viaggi in tranquillità, condividendo momenti di convivialità. Anche la firma sonora è unica, grazie alla straordinaria collaborazione con l’artista, compositore e autore Jean-Michel Jarre.

Infine, Nuovo Scénic E-Tech Electric sarà il primo veicolo elettrico della gamma Renault ad essere proposto nell’allestimento Esprit Alpine, che esprime al tempo stesso emozione e sportività. Sempre prodotto nello stabilimento di Douai (ElectriCity), come ai suoi esordi, sarà commercializzato a partire da inizio 2024.