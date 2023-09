La nuova hyper-GT di Lotus: si chiama Emeya

100% elettrica

Nuova frontiera della casa inglese: quattro porte svelata a New York

Lotus Emeya, la nuova GT elettrica































© ufficio-stampa 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Lotus amplia i suoi orizzonti ed entra in nuovo segmento. A New York è stata svelata Emeya, la prima hyper-GT a quattro porte del marchio inglese. Emeya si propone di ridefinire il concetto di guida di Lotus, combinando i 75 anni di competenza dell'azienda nell'ingegneria e nel design con le più avanzate innovazioni del settore, offrendo ai conducenti un'esperienza elettrica entusiasmante e prestazioni eccezionali.



Emeya è dotata di un sistema di sospensioni pneumatiche controllate elettronicamente, in grado di analizzare la strada di fronte a sé ben 1.000 volte al secondo e regolando automaticamente di conseguenza il veicolo per offrire uno standard di guida sempre altissimo.

La versione di punta di Emeya presenta un sistema a doppio motore ad alta potenza, capace di raggiungere una velocità massima superiore a 250 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 2,8 secondi, piazzandola tra le GT elettriche più veloci al mondo.

Inoltre, le prestazioni di Emeya sono supportate dalle eccellenti capacità di ricarica: in una stazione di ricarica rapida DC da 350 kW, è possibile aumentare l’autonomia fino a 150 km in appena cinque minuti e fino all'80% in soli 18 minuti.