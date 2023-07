La Fiat 600e è arrivata: suv elettrico di segmento B

LA PRESENTAZIONE

La casa italiana assicura: piacere di guida "aumentato"

Fiat svela la 600e La Prima e RED





































© ufficio-stampa 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Fiat ha riportato in vita la 600 e l'ha resa all'avanguardia. La casa italiana ha svelato la 600e La Prima e la versione RED: una auto che unisce il segmento B e quello dei B-SUV per offrire un'esperienza di guida vivace, comoda e all'insegna della bellezza. Segmento in grande crescita, adatto alle famiglie. Cool e bella, ha dimensioni generose con i suoi 4,17 metri di lunghezza, offre un confortevole spazio per 5 persone, vani portaoggetti anteriori per uno spazio ai vertici della categoria, vanta un'autonomia elettrica di oltre 400 km (ciclo combinato WLTP) e di oltre 600 km in città (ciclo urbano WLTP) ed è dotata di funzionalità di sicurezza di ultima generazione.

Disponibile in 2 diverse versioni full-electric, Nuova Fiat 600e La Prima e Nuova Fiat (600e)RED, è la soluzione ideale per le famiglie che possono così godere appieno della Dolce Vita italiana, ma senza dimenticare l'ambiente e la rilevanza sociale.

In pratica la sorella maggiore della 500 con una sezione anteriore dalle linee più nitide e decise, un nuovo badge 600 cromato sia sull’anteriore sia sulle fiancate e inediti fari a LED. Il look esterno, raffinato ma sempre dinamico, è esaltato da cerchi più grandi (fino a 18’’ ed un diametro di 690 mm), minigonne e passaruota neri, mentre il tipico stile italiano è rappresentato anche dalla bandiera italiana sul paraurti posteriore. Diverse caratteristiche eleganti sottolineano le linee esterne, come i dettagli in nero lucido, dettagli cromati e gli elementi brillanti delle luci posteriori.

I PREZZI

La Nuova Fiat (600e)RED rappresenta la versione più accessibile della Nuova Fiat 600e e un ulteriore passo avanti della partnership con (RED) lanciata nel 2021 e animata dalla convinzione secondo cui tutti possono essere protagonisti del cambiamento. Seguendo le orme della Nuova (500)RED, la cui mission è essere “un bene per le persone e per il pianeta”; questo nuovo modello è elettrico, per rispettare l'ambiente e contribuire a creare un futuro più sostenibile. Ora, la mission si spinge oltre con (RED), l’organizzazione fondata nel 2006 per combattere l’AIDS e garantire che questa malattia prevenibile e curabile lo sia effettivamente per tutti.

La nuova Fiat (600e) RED ha fatto proprio il colore rosso come tratto distintivo, sia per gli esterni (dalla carrozzeria ai loghi anteriori e posteriori), all’interno, per la fascia del cruscotto e i dettagli di design sugli esclusivi sedili in tessuto riciclato. Il rivestimento (RED) dell’intelligente tunnel centrale sottolinea ulteriormente la partnership. Per una maggiore personalizzazione, l’auto è disponibile in due altri colori: nero e bianco.

La nuova Fiat 600e La Prima offre il massimo in termini di stile, tecnologia e comfort per garantire un’esperienza di totale immersione nella tipica Dolce Vita. Il modello è disponibile in 4 diversi colori che richiamano la bellezza e i paesaggi naturali italiani: ARANCIO SOLE D'ITALIA, VERDE MARE D'ITALIA, SABBIA TERRA D'ITALIA, AZZURRO CIELO D'ITALIA.

Sarà possibile ordinare sia la Nuova Fiat (600e)RED che La Prima a partire dal 5 luglio con l’arrivo delle prime vetture sul mercato italiano a partire da fine settembre.

Il prezzo di listino chiavi in mano di Fiat (600e)RED è di 35.950€ (29.950€ prezzo grazie alle promozioni ed agli incentivi statali in caso di rottamazione), mentre per la top di gamma Fiat 600e La Prima il listino è di 40.950€.