La Ferrari elettrica si presenta: più di 1.000 CV, in arrivo nel 2026

Energia e controllo

La batteria da 122 kWh raggiunge una densità energetica record di 195 Wh/kg e una potenza di ricarica massima di 350 kW (recupera 70 kWh in soli 20 minuti). Collocata tra gli assi e integrata nel pianale, contribuisce a un baricentro più basso di 80 mm rispetto a un modello termico equivalente. Gli inverter al carburo di silicio, compatti e leggeri, controllano coppia e potenza con una frequenza di aggiornamento di 200 volte al secondo, ottimizzando trazione, sterzo e sospensioni. In condizioni ideali, l’autonomia supera i 530 km.