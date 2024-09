La Ferrari 275 GTB compie 60 anni: icona di stile

© Ufficio Stampa

Una gran turismo con la struttura di una berlina: così è nata la Ferrari 275 GTB. Una vettura, fin da subito, iconica che oggi compie 60 anni. L’ennesima intuizione geniale di Enzo Ferrari e la matita di Pininfarina: uno stile unico in grado di mescolare l’aggressività di una sportiva con spazi e struttura di una macchina ad uso cittadino. La 275 GTB sorprese il mondo al Salone dell’Automobile di Parigi dove venne presentata: motore V12 e 280 cavalli. Circa 450 gli esemplari costruiti da Scaglietti, tra prima e seconda serie. Vettura prestata anche al mondo delle corse, nella sua variante C, che ha conquistato per tre volte di fila la vittoria di classe nella 24 Ore di Le Mans, dal 1965 al 1967. Nel 2021 è toccato a Charles Leclerc vivere un’esperienza unica e indimenticabile al volante della 275 GTB sulla pista di Fiorano. Una macchina che oggi vale più di 2,5 milioni e mezzo di euro ed è destinata a non invecchiare mai.