La Defender Rally Series viaggia verso il Marocco  

AVVENTURA NEL DESERTO

In Nord Africa per il Baja nel deserto, un evento di dieci giorni attraverso le dune di sabbia del Marocco

© Ufficio Stampa

L'evento, che porta i concorrenti al Baja Morocco per la prima volta nella storia della serie, rappresenta l'apice del percorso pluriennale di sviluppo dei piloti, obiettivo della Defender Rally Series, in cui tutti, dai principianti assoluti del motorsport a quelli con precedenti esperienze di rally o competizioni su pista, possono sviluppare le indispensabili abilità di rally e gareggiare in emozionanti eventi mondiali.

© Ufficio Stampa

Per immergere i concorrenti nell'iconico mondo degli sport motoristici nel deserto, gli attuali piloti della Defender Rally Series saranno affiancati dai nuovi arrivati nella Defender 90, con i nuovi piloti in grado di noleggiare il veicolo da competizione appositamente preparato per tutta la durata dell'evento. Tutti i partecipanti si avventureranno in Marocco per otto giorni di guida, i primi tre dei quali saranno dedicati alle sessioni di Desert Rally Masterclass, gli ultimi cinque alla competizione vera e propria. La Masterclass di Rally nel Deserto sarà tenuta da un team di professionisti della Defender Rally Series e di Bowler, che include concorrenti esperti di tutti i terreni del Rally Dakar. Il primo giorno della masterclass darà ai team la possibilità di acclimatarsi alle condizioni del deserto, acquisendo le abilità necessarie per guidare in sicurezza e fiducia sulle dune minori. Passeranno anche attraverso l'addestramento in sicurezza e recupero e vedranno per la prima volta i loro roadbook. Il secondo giorno consentirà alle squadre di esercitarsi a guidare attraverso le dune più alte e a trovare il percorso, assicurando che tutti siano il più preparati possibile per la competizione a seguire. Il terzo giorno darà alle squadre la possibilità di mettere insieme tutti i vari elementi, compreso il mantenimento del ritmo a terra tra piccole e grandi dune.

© Ufficio Stampa

L'evento competitivo consiste in cinque giorni di guida impegnativa ed emozionante, alla conquista del remoto e aspro paesaggio del Marocco, in particolare delle dune di Merzouga. Percorrendo 1.250 km, la flotta di Defender 90 forma una classe a sé stante, con tutti i veicoli che gareggiano insieme ad altri veicoli e motociclette preparati per il rally. Con lo stesso motore a benzina Ingenium da 300 CV, la trasmissione automatica ZF a otto velocità e il sistema avanzato All‐Wheel Drive dei modelli da showroom, la Defender 90 è stata progettata per affrontare sfide come queste. Garantendo resistenza e resilienza in gara, le Defender 90 appositamente preparate sono dotate anche di rinforzi aggiuntivi della scocca, una traversa del cambio specifica per il rally, cambio irrigidito, supporti motore e radiatore, telai ausiliari anteriori e posteriori rinforzati e altro ancora.