L'Honda Type R in pista a Monza con Vicky Piria

Honda Type R, la più potente di sempre: 329 cv per raggiungere i 275 km/h. La nostra Vicky Piria l'ha provata a Monza in Autodromo e per le strade di Gargnano (BS). Anima sportiva e linea muscolosa, spoiler posteriore importante. Cambio rigorosamente manuale per assaporare meglio il piacere di guida.