Koenigsegg da urlo, ecco la Gemera HV8 con 2300 cv

È L'AUTO PIù POTENTE AL MONDO

Dalla Svezia arriva l'auto più potente al mondo

© ufficio-stampa 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Estrema, esagerata! Aggettivi calzanti per la nuova Koenigsegg Gemera HV8. In Svezia hanno voluto portare l'asticella al punto più alto mai raggiunto creando l'auto più potente del mondo. Riduttivo anche definire hypercar una vettura da 2300 cv. Sì, avete letto bene: duemilatrecento cavalli. Il paragone è subito con le Formula 1 attuali che arrivano a sviluppare (appena) 1000 cv. Numeri che servono per inquadrare la Gemera HV8 dove H sta per "hot" e V8 sta per il motore benzina che monta insieme a tre propulsori elettrici.

Sembrava una sfida quasi impossibile, ma non per Christian von Koenigsegg che aveva annunciato la Gemera nel 2020 e ora ha mostrato al mondo la versione definitiva pronta ad andare in produzione nel 2024. Dalla versione base da 1400 cv alla HV8 per fare le cose in grande, anzi, in grandissimo. Prezzo d'ingresso di circa 1,5 milioni di euro per arrivare fino a due. Motore V8 che per sviluppare tutta la potenza ha bisogno dell’E85, un carburante composto da una miscela di etanolo all’85% e benzina al 15%, opzione molto diffusa nei Paesi nordici. Tecnologia all'avanguardia con il rivoluzionario cambio LSTT (Light Speed Tourbillon Transmission), un’ulteriore evoluzione di quello a 9 rapporti e 7 frizioni montato sulla Jesko.

"Questa non è solo l'auto di serie più potente ed estrema del pianeta Terra, ma è anche l'auto sportiva più pratica e facile da usare mai creato - le parole di un orgoglioso Christian von Koenigsegg - La sua incredibile risposta, la maneggevolezza, il suono del motore, il cambio preciso, gli interni spaziosi e la trazione integrale si combinano per creare un'esperienza di guida senza precedenti e ineguagliabile, pronta a stabilire numerosi record su pista e in rettilineo".