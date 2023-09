Jeep svela il restyling della Wrangler

LA PRESENTAZIONE

La più performante di sempre offre la nuova iconica griglia frontale Seven Slots

© ufficio-stampa La nuova Jeep Wrangler 2024, il SUV fuoristrada più noto al mondo, arriva in Europa con la sua impareggiabile combinazione di potenzialità off-road, autentico design Jeep, libertà open-air, propulsore avanzato, dinamica superiore su strada e fuoristrada, una serie di dotazioni di sicurezza innovative e tecnologicamente avanzate.

L’ultima evoluzione di questo iconico SUV offre prestazioni migliorate, nuove tecnologie e dotazioni di sicurezza superiori. Il tutto rimanendo fedele alla formula Wrangler, per offrire la libertà di andare ovunque e di fare qualsiasi cosa.

Con il modello 2024, il marchio Jeep porta le capacità di Wrangler a nuovi livelli con il primo assale posteriore Dana full-float. Una volta a bordo, i clienti potranno godere di un comfort migliorato e di una maggiore sicurezza grazie al nuovo abitacolo dotato di sedili anteriori regolabili a 12 posizioni, radio Uconnect 5 con touchscreen da 12,3 pollici e airbag laterali a tendina di serie, nella prima e nella seconda fila.

La nuova Wrangler 4xe 2024 nasce dall’obiettivo di Jeep di diventare il marchio produttore di SUV più “green” al mondo, offrendo una libertà a zero emissioni e realizzando i SUV più performanti e sostenibili sul mercato. I modelli Jeep Wrangler 4xe, insieme a una gamma di efficienti motori elettrificati, svolgeranno un ruolo importante per il marchio Jeep, che persegue gli obiettivi delineati dal piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis. I nuovi sistemi di propulsione elettrificati aiuteranno infatti Stellantis a ridurre l’impronta di carbonio globale del 50% entro il 2030 e ad azzerare le emissioni di carbonio entro il 2038, tracciando così la strada da seguire per l’intero settore automotive. Entro il 2030, il 100% dei veicoli Jeep in Europa sarà costituito da modelli completamente elettrici.