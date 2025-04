Il debutto di Denza: arriva in Europa la Z9Gt

Mai come durante la design week, Milano si riempie di colori, di vita. E BYD non poteva scegliere una cornice migliore se non questa per presentare il suo brand premium: DENZA. Il debutto avviene in uno spazio curato nei minimi dettagli dietro Moscova. Ecco un tunnel con proiezioni dinamiche, capaci d'infondere energia e movimento, che apre a un'installazione immersiva alla scoperta di un marchio che fa suoi 3 pilastri fondamentali: Tecnolgia, Eleganza e Sicurezza. Tutti uniti nella Z9Gt, anche lei svelata durante la kermesse meneghina.