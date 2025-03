ID. EVERY1, la piccola Volkswagen che rende l'elettrico accessibile

L'effetto è come se ci si trovasse in un'arena, due grandi gradinate gremite di gente, a sinistra e a destra, mentre al centro una lunga striscia, a mo' di manto stradale, demarcata da sottili linee di luce che s'illuminano all'occorrenza per enfatizzare l'effetto spettacolarità. E sì, in quei di Düsseldorf in Germania, Volkswagen non si è risparmiata. D'altronde, l'evento è uno di quelli imperdibili, importante sotto più di un aspetto, come rimarca Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen, che su quel fazzoletto di strada fa avanti e indietro, guardando tutti negli occhi per sottolineare a più riprese una data, ossia il 2030 perché entro quell'anno "Volkswagen ha l’obiettivo di diventare il produttore di grandi volumi leader a livello mondiale in fatto di tecnologia, offrendo le auto più sicure, più innovative e più acquistate".