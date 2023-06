ID. Buzz diventa Xxl: svelato il passo lungo

volkswagen

Ora arriva l’ultima fase di sviluppo del popolare Van 100% elettrico

© ufficio-stampa ID.Buzz è arrivato anche nella versione passo lungo. Dopo ID. Buzz Pro con cinque posti e ID. Buzz Cargo, Volkswagen ha svelato il nuovo Van 100% elettico sette posti. Lungo quasi cinque metri, l’ID. Buzz passo lungo è ancora più versatile. La lunghezza aggiuntiva crea spazio per una terza fila di sedili, per un vano bagagli ancora più capiente, per una nuova batteria più grande da 85 kWh (capacità netta) che regala ancora più autonomia e una nuova pompa di calore che, in inverno, aumenta l’efficienza. Inoltre, ID. Buzz verrà lanciato con un altrettanto nuovo motore elettrico da 210 kW (286 CV) che raggiunge i 100 km/h in soli 7,9 secondi. Ma non è tutto. Ci sarà anche una versione a trazione integrale (GTX) con una potenza di 250 kW (339 CV) dove l’ID. Buzz GTX passerà da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi. La capacità energetica netta della batteria standard è di 77 kWh (lordo: 82 kWh).

Ciò significa che la batteria viene caricata dal 10 all'80% in soli 25 minuti nelle stazioni di ricarica ad alta velocità. Altre novità includono un head-up display, un sistema di infotainment di nuova generazione e il nuovo sistema “Park Assist Pro” con funzione Memory e il sistema di parcheggio da remotogestito tramite smartphone. Un tetto apribile panoramico high-tech di nuova concezione - il più grande di tutti i modelli Volkswagen evoca ricordi del leggendario "autobus Samba" del 1950. Il design di ID. Buzz passo lungo (LWB) è stato creato in parallelo alla versione passo normale (NWB). Nel processo di sviluppo, è stato già assicurato che entrambi i modelli sfoggino le proporzioni armoniose e la chiarezza stilistica tipiche di del Pulmino Volkswagen, nonostante i loro diversi passi.

La versione NWB è lunga 4.712 mm, la nuova variante LWB misura 4.962 mm. La lunghezza extra si ottiene aumentando il passo da 2.989 a 3.239 mm. Ai lati, i 250 mm aggiuntivi sono distribuiti tra le porte scorrevoli, che sono più larghe di 192 mm, e le parti tra i montanti C e le ruote posteriori che aumentano di 58 mm. Entrambi i modelli sono larghi 1.985 mm senza specchietti retrovisori esterni e alti fino a 1.927 mm a seconda dell'equipaggiamento. Il valore Cx è 0,29, eccellente per un bus. Le due varianti di passo di ID. Buzz condividono i caratteristici sbalzi della carrozzeria, corti, per proporzioni molto accattivanti, e l’incomparabile design del Bulli. Tra questi figurano l’espressivo cofano anteriore a forma di V, la gradevole grafica dei fari a LED e il classico posteriore tipico del Pulmino VW, sul quale si lascia ammirare la fascia di luci a LED continua che caratterizza ID. Buzz.

Tipica del Bulli che viene ripresa anche nell’ID.Buzz è la vernice bicolore. L’ID. Buzz passo lungo è uno dei pochi veicoli elettrici che può facilmente ospitare attrezzature sportive voluminose (fino a 2.469 litri di spazio di carico) oppure mezza squadra di calcio con relative borse e palloni per una partita in trasferta (sei posti più il conducente). A seconda della configurazione, l’ID. Buzz passo lungo può essere utilizzato come cinque posti (2/3), sei posti (2/2/2 con sedili e braccioli singoli nella seconda fila) e come sette posti (2/3/2). Il sedile del passeggero anteriore, i sedili esterni nella seconda fila e i sedili nella terza fila sono dotati di una serie di punti di ancoraggio ISOFIX e Top Tether per seggiolini per bambini. Il nuovo ID. Buzz passo lungo offre un vano bagagli capiente e generoso. Nella configurazione a cinque posti, il volume di carico fino al bordo superiore degli schienali è di 1.340 litri (NWB: 1.121 litri). Nell’ID. Buzz passo lungo il volume fino alla prima fila di sedili aumenta fino a 2.469 litri. Questo trasforma il vano bagagli in un vano di carico per attrezzature voluminose come parapendio, biciclette e tavole. Anche se a bordo ci sono sette persone, la terza fila di sedili di ID. Buzz può ancora ospitare un volume di 306 litri dietro di essa.