Honda Cub? Sì, ma si chiama Felo FW-03 ed è elettrico

Nome in codice FW-03, ma è impossibile non chiamarlo Cub. Uguale in tutto e per tutto a quello arrivato in Italia nel 1991, ma incredibilmente attuale. Un tuffo nel passato con stile per stare al passo con i tempi modaioli e green. Perfetto per la città, ma anche per la riviera Romagnola dove sta tornando rapidamente ai fasti del passato. Noi l'abbiamo provato a Castellanza (VA) dove ha sede la filiale italiana presso il concessionario Dual Moto. Una scheggia, la definizione migliore. Leggero e potente, maneggevole nel traffico cittadino e stabile, cosa da non sottovalutare con tutte le buche sempre più grandi e presenti. L'FW-03 è proposto sia con gli pneumatici stradali che con quelli da "enduro". Guidarlo è un'esperienza che lascia a bocca aperta per quanto è divertente e reattivo. Corto e raccolto, un "giocattolino". Semplice e intuitivo, basta girare la chiave e si va. E c'è anche la retro. Velocità massima di 90 Km/h grazie alla potenza massima di 5 kW, ma quando si parla di elettrico è importante sottolineare l'autonomia: valore dichiarato di 120 Km. Non male visto l'utilizzo in città. Per non farsi mancare niente, l'FW03 è disponibile anche in versione Type 2, vale a dire con presa di tipo 2 per una ricarica veloce e caricabatterie integrato. Ossia si può ricaricare alla colonnina.