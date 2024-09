Ford crea un Bronco Sasquatch Searcher speciale per aiutare a trovare il leggendario Bigfoot  

in america

Edizione speciale

© Ufficio Stampa

Il Bigfoot, detto anche Sasquatch o, in italiano, Piedone, fa parte del folklore americano da secoli. Ford ha preparato il SUV Bronco Sasquatch Searcher, unico nel suo genere, per aiutare un fortunato fan del Ford Bronco a trovare il leggendario Bigfoot.

Il concorso a premi Ford Bronco Sasquatch Searcher è iniziato sull'account Instagram di Ford Bronco. Basato su una Bronco Badlands Sasquatch a due porte, il Bronco Sasquatch Searcher invierà i giocatori in una ricerca ispirata al Bigfoot con una Ford Bronco come guida. I fan dovranno risolvere gli indizi misteriosi sui social media e nella realtà: sui manifesti e sui cartelli stradali nelle principali località di ricerca del Bigfoot sarà presente un numero di telefono a cui i fan potranno inviare un messaggio per ottenere le risposte agli indizi che li guideranno nella loro ricerca.

Il Bronco Ultimate Sasquatch Searcher include tutto quello che c'è nel Bronco Badlands Sasquatch più le seguenti modifiche:

- Rivestimento esterno in mimetica arborea per mimetizzarsi con l'ambiente circostante mentre si segue la pista

- Una barra luminosa montata sul tetto con baccelli luminosi montati sul cofano per seguire le tracce al buio

- Telecamere e schermi supplementari anteriori e posteriori per individuare il Sasquatch

- Interni imbottiti su misura per lunghe sessioni di ricerca

- Una tenda da sole e sedie da campeggio personalizzate per quando l'esplorazione diventa estenuante

- Un distintivo unico per la console e le piastre davanzali

- Un distintivo Sasquatch personalizzato e una luce per pozzanghere.

Per coloro che non vinceranno la sfida, Ford offre il pacchetto Sasquatch su tutti gli allestimenti Bronco e sui modelli 2025 Bronco Sport Outer Banks e Badlands.