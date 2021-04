Ferrari Roma e Frecce Tricolori: viva l'Italia!

LA PROVA

Abbiamo provato la prima supercar in una cornice fantastica

Quando due simboli dell'Italia si incontrano il risultato non può che essere strepitoso. Vedere una Ferrari Roma accompagnata dalle Frecce Tricolore non è cosa da tutti i giorni. L'Aeronautica Militare ci ha ospitato nella base di Trieste dove abbiamo potuto assistere agli allenamenti della pattuglia tricolore (Pan), dal briefing ai numerosi voli. Il tutto in occasione del 60.esimo anniversario dei campioni del mondo del volo acrobatico azzurri festeggiato il primo marzo.

Un piacere guidare la Ferrari Roma in un posto unico, sulla pista sotto le Frecce in volo. Una macchina di un'eleganza innata, la nuova coupé 2+ della Casa di Maranello. Linea senza tempo, armoniosa che rompe un po' con il passato "spigoloso" tipico delle Rosse. Uno stile molto contemporaneo che, allo stesso tempo, vuole richiamare il lifestyle della città di Roma tipico degli anni ‘50-‘60.

Sotto il cofano motore V8 turbo: il 620 cv a 7.500 giri/min è abbinato al nuovo cambio dual-clutch a 8 rapporti, introdotto per la prima volta sulla SF90 Stradale. Bella per gli occhi, aggressiva per l'anima.