F8 Spider, la storia di Ferrari

F8 Spider vuol dire ripercorrere la storia di Ferrari. L'eleganza del design e la potenza del motore V8 pluripremiato: un mix che rende l'evoluzione della Tributo un gioiello da ammirare e da guidare. Dal traghetto di Verbania alla pista di Vairano per due giornate da godimento allo stato puro. Strada o pista, non fa differenza per questa vettura super... veloce.