DR Automobiles Groupe anticipa gli incentivi

Il gruppo automobilistico mette in campo un’operazione anti crisi per fronteggiare le attuali contingenze economiche

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui i costi energetici e quelli delle materie prime ricadono sulla filiera produttiva ed in cui i consumatori fanno i conti con l'inflazione crescente e quindi con un aumento dei prezzi di tutti i beni, DR Automobiles ha deciso di andare incontro al mercato attraverso una riduzione dei prezzi di listino di tutti i modelli dei quattro brand del gruppo (tranne i pick-up): EVO, DR, Sportequipe ed ICH-X. Per alcune car line il prezzo è sato ridotto di ben 3.100 euro.

Negli ultimi anni, nonostante le particolari contingenze socioeconomiche determinate da pandemie, guerre e crisi finanziarie, il gruppo DR è riuscito, con grandi sforzi, ad andare in controtendenza, ottimizzando in maniera consistente i costi dell’intero processo produttivo e distributivo. Tutto questo ha consentito di ottenere un vantaggio competitivo, che però DR Automobiles ha voluto trasformare, da potenziale marginalità aggiuntiva, in una nuova grande opportunità per i consumatori.

Per il gruppo molisano è stata una scelta importante, che mira ad avere una valenza sociale e che è frutto di una mission da sempre totalmente cliente-centrica. Sin dagli esordi, infatti, i capisaldi di DR sono stati il costante innalzamento tecnologico e qualitativo delle proprie automobili, una continua ricerca stilistica, ma soprattutto una politica commerciale molto orientata al cliente finale. Non a caso il gruppo DR propone al mercato automobili in un’unica versione, full optional di serie, ad un prezzo chiaro, trasparente, che non riserva mai brutte soprese. Inoltre nel tempo l’obiettivo è stato costantemente quello di garantire al cliente un elevato value for money.

Obiettivo rafforzato oggi da questo downgrading di tutti i listini. Infatti, a fronte di un innalzamento complessivo della qualità della propria offerta, anziché alzare i prezzi, DR Automobiles gli ha ulteriormente rivisti al ribasso.