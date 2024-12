Debutto sul ghiaccio in Mongolia per la Lamborghini Revuelto

Emozioni di guida al cardiopalma sul percorso di guida invernale più coinvolgente del mondo. Lamborghini porta la sua Esperienza Neve nel paradiso innevato di Yakeshi, nell’entroterra della Mongolia, per la primissima edizione dell’evento in Cina, dove ospiti provenienti da tutta l’Asia hanno avuto l’opportunità esclusiva di conoscere le abilità dinamiche di Revuelto sul ghiaccio. Sulla superficie ghiacciata del lago Yunlong, dove la temperatura scende fino ai -20° Celsius durante i mesi invernali, gli ospiti si sono dilettati in una serie di esercizi di guida al volante di diversi modelli Lamborghini. I partecipanti sono stati guidati da istruttori professionisti, che hanno garantito un’esperienza divertente ma al contempo sicura. Il programma Esperienza Neve prevede una serie di esercizi su superfici a bassa aderenza e con differenti modelli, per permettere a ogni conducente di portare al massimo le proprie abilità e scoprire quelle delle supersportive e dei super SUV Lamborghini in condizioni di guida invernali. Gli ospiti hanno inoltre avuto l’opportunità di godere di un’emozionante esperienza al volante di Huracán Sterrato, Huracán Tecnica, Urus Performante e Urus S, affinando le proprie abilità in condizioni di guida estreme.