Dakar, tappa 6: Al Attiyah riporta Dacia al comando. Brabec vince e insidia Sanders

Equilibrio totale tra le auto. Nasser vince e vola in testa alla generale, mentre nelle motovince Brabec grazie alla penlizzazione inflitta a Sanders, che resta leader della generale.di Redazione Drive Up
La Dakar 2026 continua a sorprendere. La sesta tappa conferma un dato clamoroso nella gara auto: sei tappe, cinque vincitori diversi, fotografia perfetta dell' equilibrio ai vertici della classifica.
A rompere gli indugi è Nasser Al Attiyah, che porta al successo la Dacia Sandrider e si prende anche la leadership della classifica generale, scalzando la Toyota del sudafricano Henk Lategan, oggi solo undicesimo al traguardo. Una giornata da incorniciare per il qatariota, che allunga una striscia semplicemente impressionante: per il diciannovesimo anno consecutivo è riuscito a vincere almeno una tappa alla Dakar, record che certifica la sua longevità sportiva e la sua capacità di adattarsi a ogni mezzo.
Il trionfo di Al Attiyah è anche il simbolo della crescita di Dacia, che piazza Sébastien Loeb al secondo posto, a 2’26”, finalmente protagonista dopo giorni vissuti nell’ombra. Sul podio di tappa sale anche Quintero, terzo a 2’40”.
Nella generale, Al Attiyah guida ora con 4’22” di vantaggio su Lategan, mentre alle spalle del sudafricano si accende la lotta tra le Ford, con Nani Roma terzo, Carlos Sainz quarto e Mattias Ekström quinto, tutti racchiusi in poco più di dieci minuti. Una classifica cortissima che promette scintille nelle prossime frazioni.
Moto, tappa 6: Brabec vince la tappa, Sanders penalizzato
Tra le moto la scena è tutta per Daniel Sanders, autore di una prova dominante in sella alla KTM. L’australiano ha sfruttato al meglio anche un abbuono di 2’40”, presentandosi al traguardo con 4’43” di vantaggio sulla Honda di Ricky Brabec, suo diretto rivale nella generale.
Tuttavia, la vittoria va proprio a Brabec: Sanders ha subíto una penalità di 6 minuti per il mancato rispetto di un limite di velocità. Ora Sanders ha solo 45'' di vantsggio nella classifica generale. In terza posizione di giornata chiude Tosha Schareina, staccato di 5’57”. Lo spagnolo riesce in parte a rimediare alla pesante penalità di 10 minuti rimediata nella giornata precedente, ma non abbastanza per rientrare sul podio della generale, che ora vede Luciano Benavides al terzo posto.
