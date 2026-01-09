Dakar, tappa 6: Al Attiyah riporta Dacia al comando. Brabec vince e insidia Sanders

A rompere gli indugi è Nasser Al Attiyah, che porta al successo la Dacia Sandrider e si prende anche la leadership della classifica generale, scalzando la Toyota del sudafricano Henk Lategan, oggi solo undicesimo al traguardo. Una giornata da incorniciare per il qatariota, che allunga una striscia semplicemente impressionante: per il diciannovesimo anno consecutivo è riuscito a vincere almeno una tappa alla Dakar, record che certifica la sua longevità sportiva e la sua capacità di adattarsi a ogni mezzo.