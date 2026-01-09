Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Arabia Saudita

Dakar, tappa 6: Al Attiyah riporta Dacia al comando. Brabec vince e insidia Sanders

 Equilibrio totale tra le auto. Nasser vince e vola in testa alla generale, mentre nelle motovince Brabec grazie alla penlizzazione inflitta a Sanders, che resta leader della generale. 

di Redazione Drive Up
09 Gen 2026 - 14:09
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La Dakar 2026 continua a sorprendere. La sesta tappa conferma un dato clamoroso nella gara auto: sei tappe, cinque vincitori diversi, fotografia perfetta dell' equilibrio ai vertici della classifica.

A rompere gli indugi è Nasser Al Attiyah, che porta al successo la Dacia Sandrider e si prende anche la leadership della classifica generale, scalzando la Toyota del sudafricano Henk Lategan, oggi solo undicesimo al traguardo. Una giornata da incorniciare per il qatariota, che allunga una striscia semplicemente impressionante: per il diciannovesimo anno consecutivo è riuscito a vincere almeno una tappa alla Dakar, record che certifica la sua longevità sportiva e la sua capacità di adattarsi a ogni mezzo.

Il trionfo di Al Attiyah è anche il simbolo della crescita di Dacia, che piazza Sébastien Loeb al secondo posto, a 2’26”, finalmente protagonista dopo giorni vissuti nell’ombra. Sul podio di tappa sale anche Quintero, terzo a 2’40”.

Nella generale, Al Attiyah guida ora con 4’22” di vantaggio su Lategan, mentre alle spalle del sudafricano si accende la lotta tra le Ford, con Nani Roma terzo, Carlos Sainz quarto e Mattias Ekström quinto, tutti racchiusi in poco più di dieci minuti. Una classifica cortissima che promette scintille nelle prossime frazioni.

Moto, tappa 6: Brabec vince la tappa, Sanders penalizzato

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Tra le moto la scena è tutta per Daniel Sanders, autore di una prova dominante in sella alla KTM. L’australiano ha sfruttato al meglio anche un abbuono di 2’40”, presentandosi al traguardo con 4’43” di vantaggio sulla Honda di Ricky Brabec, suo diretto rivale nella generale.

Tuttavia, la vittoria va proprio a Brabec: Sanders ha subíto una penalità di 6 minuti per il mancato rispetto di un limite di velocità. Ora Sanders ha solo 45'' di vantsggio nella classifica generale. In terza posizione di giornata chiude Tosha Schareina, staccato di 5’57”. Lo spagnolo riesce in parte a rimediare alla pesante penalità di 10 minuti rimediata nella giornata precedente, ma non abbastanza per rientrare sul podio della generale, che ora vede Luciano Benavides al terzo posto.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

dakar 2026 tappa 6 classifica
dakar 2026 tappa 6 classifica moto
dakar 2026 tappa 6 classifica auto
daniel sanders dakar
daniel sanders ktm
nasser al-attiyah

Ultimi video

01:21
Peugeot, l'ultima novità

Peugeot, l'ultima novità

00:13
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:05
Svelata la nuova Peugeot 408

Svelata la nuova Peugeot 408

01:49
Gymkhana "Aussie Shred"

Gymkhana "Aussie Shred"

01:43
Domani torna la Formula E

Domani torna la Formula E

01:35
Dakar 2026, la sesta tappa

Dakar 2026, la sesta tappa

01:30
Dakar, Guthrie e Bonavides vincono"la tappa 5

Dakar, Guthrie e Bonavides vincono la tappa 5

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:03
Dakar 2026, la quinta tappa

Dakar 2026, la quinta tappa

01:41
Kia e Federazione Italiana Golf

Kia e Federazione Italiana Golf

01:50
Jeep, marchio globale

Jeep, marchio globale

01:19
RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

01:47
Dakar 2026, la quarta tappa

Dakar 2026, la quarta tappa

01:40
Venturi va sulla Luna

Venturi va sulla Luna

01:36
Nuova Kia Seltos

Nuova Kia Seltos

01:21
Peugeot, l'ultima novità

Peugeot, l'ultima novità

I più visti di Drive Up

Tutte le auto di Lewis Hamilton (prima che le vendesse)

Dagli USA arriva il Tank urbano da 1.000 CV

RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

Un marchio di aspirapolveri ha costruito una supercar

Il 70% delle auto sarà con motore a combustione anche dopo il 2035

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:58
Manna: "Il Var sta penalizzando gli arbitri. Inter? Non è un match scudetto"
Quanta neve!
16:51
Quanta neve!
Quanta tenerezza...
16:51
Quanta tenerezza...
16:48
Ritorna la mitica Ape! Sarà a marchio Fiat
16:45
Debutto in incognito: Audi in total black nel filming day di Barcellona