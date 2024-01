BYD scende in campo a Euro 2024: partner per la mobilità elettrica

AUTO E CALCIO

È la prima volta nella storia che la UEFA collabora con un produttore di veicoli a nuova energia

© ufficio-stampa BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV), diventa partner ufficiale per la mobilità elettrica di UEFA EURO 2024™. Questa partnership innovativa con la UEFA (Union of European Football Associations) segna il primo accordo di sponsorizzazione con un produttore di veicoli a nuova energia (NEV) nella storia della competizione.

La sponsorizzazione di BYD è in linea con l'obiettivo della UEFA di organizzare un UEFA EURO 2024™ più verde e sostenibile, unendo l'emozione del calcio all'impegno per la responsabilità ambientale. È un'etica condivisa da BYD, un marchio dedicato a fornire veicoli elettrici e tecnologie EV leader a livello mondiale per rendere la transizione verso la mobilità elettrica più accessibile, conveniente e praticabile per i consumatori europei, offrendo al contempo un'esperienza memorabile e di alto livello. In qualità di partner di UEFA EURO 2024 ™, BYD può coinvolgere un pubblico ancora più vasto, utilizzando questo prestigioso evento per evidenziare la sua passione per l'eccellenza, il progresso continuo e i meriti di una sana competizione per ispirare prestazioni ancora più elevate. A questo si aggiunge l'attenzione di BYD per l'ambiente e l'impegno ad affrontare il cambiamento climatico attraverso la promozione dell'innovazione sostenibile.

UEFA EURO 2024™ si svolgerà in dieci stadi di livello mondiale in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. In qualità di Partner ufficiale per la mobilità elettrica di UEFA EURO 2024™, BYD manterrà la sostenibilità al centro della sua sponsorizzazione, fornendo una gamma diversificata di veicoli a nuova energia per le varie parti interessate durante il torneo.

BYD presenterà inoltre i suoi ultimi modelli elettrici e le sue tecnologie all'avanguardia in alcune sedi selezionate di UEFA EURO 2024™, dimostrando ai clienti e alle migliaia di appassionati di calcio l'impegno del marchio verso soluzioni di mobilità più ecologiche e intelligenti. Inoltre, BYD avrà una forte presenza nelle fan zone ufficiali, invitando i tifosi a godersi le trasmissioni in diretta delle partite e l'intrattenimento per elevare ulteriormente l'esperienza di celebrazione del calcio attraverso attività sostenibili e coinvolgenti.

All'interno di ogni mercato, BYD creerà una serie di eventi e opportunità per i clienti, i potenziali clienti BYD e i tifosi di calcio per impegnarsi, divertirsi e vincere esperienze uniche nella vita che questa partnership consente. BYD organizzerà inoltre centinaia di eventi presso i concessionari BYD dei Paesi europei per celebrare questo prestigioso campionato insieme a tifosi e clienti.

Michael Shu, Amministratore Delegato di BYD Europa, ha dichiarato: "BYD è entusiasta di collaborare con UEFA EURO 2024™ ed è orgogliosa di essere il primo partner di e-Mobility per questo prestigioso evento sportivo, che ci consentirà di mostrare i nostri ultimi progressi nei veicoli elettrici a un pubblico molto vasto. Inoltre, la partnership sottolinea l'impegno del marchio BYD nella riduzione delle emissioni di carbonio per un futuro più verde, per il quale UEFA EURO 2024™ rappresenterà una voce influente."

Michael Shu aggiunge: "Ci sono grandi sinergie tra le nostre organizzazioni. Come la UEFA, puntiamo a ispirare attraverso esperienze positive e inclusive, con una chiara focalizzazione sugli obiettivi. BYD è impegnata a rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti e, in qualità di partner di UEFA EURO 2024™, non vediamo l'ora di presentare ai tifosi di tutto il mondo opzioni diverse e di qualità superiore con tecnologie rivoluzionarie, aprendo la strada a un futuro più verde per gli eventi sportivi globali".

Guy-Laurent Epstein, Direttore Marketing UEFA, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a BYD, un marchio pionieristico con un pedigree di 29 anni nelle tecnologie avanzate delle batterie, con una reputazione di innovazione globale nei veicoli a nuova energia e la più grande azienda di auto elettriche al mondo, come partner di UEFA EURO 2024. La partnership si allinea perfettamente alla visione della UEFA di promuovere un Campionato Europeo più ecologico e sostenibile, unendo l'emozione del calcio e l'impegno della UEFA per la responsabilità ambientale."

Guy-Laurent Epstein aggiunge: "BYD è l'abbreviazione di Build Your Dreams (costruisci i tuoi sogni), che si collega perfettamente al Campionato Europeo, in quanto i giocatori e le squadre perseguono senza sosta la loro passione e il loro duro lavoro per costruire i loro sogni sul campo e sollevare il prestigioso Trofeo Henri Delaunay a Berlino il 14 luglio."

Fondata nel 1995, BYD ha rapidamente sviluppato una solida esperienza nel campo delle batterie ricaricabili ed è diventata un'instancabile sostenitrice dello sviluppo sostenibile, espandendo con successo la propria presenza nel settore dei veicoli a nuova energia in 6 continenti, oltre 70 paesi e regioni e più di 400 città. Le vendite di BYD nel 2023 hanno raggiunto i 3,02 milioni di veicoli a nuova energia, segnando un'altra pietra miliare significativa. Vedi anche drive up Byd supera Tesla: il colosso cinese è il primo produttore di auto elettriche

Dall'ingresso nel mercato europeo dei veicoli passeggeri nel 2022, BYD ha fatto passi da gigante nell'espansione della sua presenza, creando una rete di 230 punti vendita in 19 Paesi europei e lanciando cinque innovativi modelli NEV. Nel 2024 BYD introdurrà tre nuovi modelli in Europa, arricchendo ulteriormente la suo gamma prodotti. Inoltre, il sub-brand di BYD, DENZA, è pronto a fare il suo debutto in Europa, segnando un'altra pietra miliare nell'espansione globale di BYD.

In linea con la visione globale del marchio di "raffreddare la Terra di 1°C", BYD si impegna a rafforzare la propria strategia di localizzazione collaborando con partner locali di spicco in Europa. Ciò contribuirà a facilitare la trasformazione ecologica dei trasporti in Europa e non soltanto, favorendo in ultima analisi uno sviluppo più sostenibile su scala globale.