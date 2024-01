Bmw promuove Marciello: correrà in Hypercar con la M Hybrid

© Bmw

Raffaele Marciello è stato promosso da Bmw e correrà nella classe Hypercar. Il pilota italiano con passaporto svizzero sarà al volante della M Hybrid numero 15 gestita dal team Wrt e dividerà l'abitacolo con Dries Vanthoor e Marco Wittmann nel prossimo Mondiale Wec. Una nuova opportunità per il pilota con grande esperienza nel mondo del GT che a fine 2023 ha lasciato Mercedes: "Non vedo l'ora di affrontare questa grande sfida insieme al Team WRT e BMW: la lotta per le vittorie in gara e per i titoli nel FIA WEC, con così tanti grandi Costruttori, è esattamente ciò che speravo di affrontare".