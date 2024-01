Audi, missione compiuta: la Dakar è finalmente tua

OBIETTIVO RAGGIUNTO

È la vittoria più attesa per la casa tedesca: il primo trionfo storico di un'auto elettrica nel rally raid più famoso al mondo

Audi, il trionfo alla Dakar in foto













































© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Missione compiuta: al terzo tentativo, Audi ha vinto la Dakar. Dopo grandi investimenti la casa tedesca è riuscita a coronare il sogno con Carlos Sainz, fin dall’inizio a bordo del progetto. È stato il 61enne spagnolo a crederci più di tutti firmando l’impresa al volante dell’ultimo aggiornamento della RS Q e-tron, la più potente di sempre. Dopo anni di sviluppo il marchio di Ingolstadt ha raccolto i frutti sperati. È la vittoria della tecnologia e-tron che conferma l'ottimo intuito degli ingegneri tedeschi: un successo che segna una rivoluzione, è il primo storico trionfo di un'auto a propulsione elettrica.

Il buggy da competizioni ha finalmente domato le dune, le pietre e i guadi dell'insidioso percorso di 7900 km in Arabia Saudita. Una vittoria che conferma come Audi sia in grado di raccogliere successi in ogni competizione motoristica portando innovazioni tecnologiche. Corsi e ricorsi storici, fino ad arrivare al futuro. Dalla trazione quattro che ha portato la casa dei quattro anelli a dominare nei rally passando per le motorizzazioni TDI che hanno segnato un'era nelle corse di durata.

Ora è il momento dell'elettrico, ma il futuro è tracciato e si chiama Formula 1. Audi, infatti, debutterà nel circus nel 2026 con l'intenzione di scrivere un altro importante capitolo della sua storia leggendaria. Da qui la decisione, presa dai vertici tedeschi, di concentrarsi unicamente nei prossimi anni su questa avventura molto impegnativa. Così la RS Q e-tron ha chiuso in bellezza il suo percorso vincendo la Dakar e molte delle tecnologie utilizzate da Carlos Sainz in questi anni le vedremo sulle auto di serie nei prossimi anni. Questa la filosofia che ancora una volta si è realizzata: vincere per poi portare in strada il progresso.

Gernot Döllner, ceo di Audi AG, non ha potuto che esaltare il lavoro fatto: "Congratulazioni al Team Audi Sport ancora una volta, l'avanguardia Audi costituisce una pietra miliare del motorsport. Conquistare il rally raid più duro al mondo con una vettura a propulsione elettrica è la concretizzazione del claim 'Vorsprung durch Technik' (All'avanguardia della tecnica) e consolida la strada verso il nostro futuro elettrico".