Arriva Giamaro Automobili: svelata Katla, hypercar da 2157 CV

Un’hypercar che non si era mai vista prima e un numero che lascia senza parole: 2157 Cavalli. Questa la potenza massima erogata dal V12 quadriturbo hot V a 120°. Un motore completamente sviluppato da Giamaro che raggiunge 2008 newton metro di coppia massima. Una macchina, ma tre chiavi: un bianca, una nera e una rossa in grado di sbloccare potenze diverse. Per i meno esperti si può scegliere la potenza da 400 a 800 cavalli, poi il livello intermedio da 1670 e per chi vuole osare in pista ecco la chiave rossa senza limite alcuno.