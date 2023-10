Anche l'Aston Martin in Hypercar: alla 24 ore di Le Mans nel 2025

valkyrie lmh

La casa inglese ha scelto di continuare il progetto Valkyrie LMH

Hypercar Aston Martin a Le Mans nel 2025







1 di 5 © ufficio-stampa SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa

© ufficio-stampa 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Anche Aston Martin correrà la 24 Ore di Le Mans per vincerla. La casa inglese ha ufficializzato il suo ingresso nella classe Hypercar con la Valkyrie LMH a partire dal 2025. Per intraprendere questo percorso, Aston Martin Racing si affiderà al team Heart Of Racing e correrà anche nell'IMSA. "Le prestazioni sono l'essenza di tutto ciò che facciamo in Aston Martin e gli sport motoristici sono la massima espressione di questa ricerca dell'eccellenza. Siamo stati presenti alla 24 Ore di Le Mans fin dai primi giorni e, grazie a questi grandi sforzi, siamo riusciti a vincerla nel 1959 e nella Classe cui presenziavamo in 19 occasioni negli ultimi 95 anni", le parole di Lawrence Stroll, Presidente di Aston Martin.

Dall'esperienza in Formula 1 alle gare di durata: "Oggi torniamo sulla scena di quei primi trionfi per scrivere una nuova pagina di storia, con un prototipo da corsa ispirato all'auto di serie più veloce che Aston Martin abbia mai costruito. Oltre alla nostra presenza in F1, il ritorno di Aston Martin all'apice delle gare Endurance ci permetterà di costruire un legame più profondo con i nostri clienti e la nostra comunità, molti dei quali hanno scoperto la passione per il marchio grazie ai nostri passati successi a Le Mans. E naturalmente, le complesse conoscenze acquisite dal nostro team di F1 potranno essere sfruttate da Aston Martin Performance Technologies per migliorare ulteriormente le capacità della Valkyrie a Le Mans, nel WEC e nell'IMSA".

"Allo stesso modo, quanto impareremo nelle gare Endurance confluirà direttamente nei nostri programmi per le auto di serie e nelle prestazioni dei vari prodotti. Vorrei ringraziare Gabe Newell e Heart of Racing per la loro collaborazione con Aston Martin in questo programma, e non vedo l'ora di lavorare con questo team per puntare al successo nelle più grandi gare Endurance".