24 Ore di Le Mans, Zidane sarà lo starter dell'edizione 2024

L'icona dello sport francese sventolerà la bandiera francese al via della leggendaria gara di endurance, che scatterà alle 16 del 15 giugno

Sarà Zinedine Zidane a dare il via alla 92esima edizione della 24 Ore di Le Mans. L'ex tecnico del Real Madrid, icona dello sport francese, è stato scelto come starter ufficiale della leggendaria gara di endurance che scatterà alle 16 del 15 giugno sul circuito della Sarthe. Zizou sventolerà la bandiera tricolore della Francia che segnala la partenza, come hanno fatto in passato altri vip tra cui Steve McQueen, Rafa Nadal, Alain Delon e Brad Pitt.

L'ANNUNCIO DEGLI ORGANIZZATORI

ZIDANE: "ESTREMAMENTE ONORATO"

"La 24 Ore di Le Mans è un evento sportivo di importanza incomparabile - le parole dell'ex fuoriclasse di Juventus, Real e della nazionale francese -. È una gara iconica per tutti i fans delle corse di tutto il pianeta, e dà enorme lustro e orgoglio alla Francia. La mia testa ricorda tanti momenti di questa grande gara offerti dai tanti piloti e team che vi hanno preso parte, anche se finora ho potuto vederla solo in tv o nei film. Sono estremamente onorato di poter presenziare per la prima volta a Le Mans in questa veste di starter, non vedo l’ora che arrivi il 15 giugno!".