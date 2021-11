Wanda "cancella" Icardi: lei vola a Milano, nuova crisi

Pare non essere durata neanche una settimana la tregua tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Diversi gli indizi che Olé, il quotidiano argentino, non si è lasciato scappare. L'argentina, infatti, ha cancellato il post della pace di sette giorni fa con il bacio e la dichiarazione di essersi scelti di nuovo. Poi ha lasciato Parigi, senza figli, volando a Milano dopo aver passato Halloween con l'attaccante del Psg. Le voci di una nuova rottura sono sempre più insistenti e, a questo punto, non sembra esserci più spazio per un ritorno.