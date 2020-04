Zapata: "Grande festa al termine di questo periodo buio"

La luce in fondo a questo buio tremendo è una festa per buttarsi alle spalle tutto il male che ha messo in ginocchio la città di Bergamo e le sue famiglie. Una festa che non cancellerà il dolore, ma vorrà dire ripartenza. Lo sa bene Duvan Zapata, uno dei simboli del miracolo Atalanta: "Mi sono arrivati tantissimi messaggi per il mio compleanno - racconta -. Voglio ringraziare tutti per avermi dedicato il vostro tempo e voglio farvi sapere che tutto il vostro affetto mi ha fatto sentire davvero speciale".